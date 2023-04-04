Рівень радіації у Харкові та області на 4 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 4 квітня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 3 квітня.
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День підходить для будь-яких важливих завдань, будь то ділові переговори або освідчення в коханні. Головне сьогодні – не розтратити свій потенціал на дрібниці.
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