04.04.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік побив власну матір

Кривдник систематично ображав свою матір, висловлювався нецензурною лайкою, вимагав гроші та застосував до неї фізичну силу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

67-річна пенсіонерка неодноразово зверталася по допомогу до сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 1.

Щодо раніше судимого чоловіка поліцейські склали 3 протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушник вчиняв щодо матері не лише домашнє насильство психологічного характеру, а ще й фізичного - побив жінку. За даним фактом правоохоронці відкрили у лютому кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), обвинувальний акт вже направили до Київського районного суду м. Харкова.

Однак 46-річний зловмисник не припинив свої протиправні дії та продовжував вчиняти домашнє насильство – ображав свою матір, лаявся, вимагав гроші.

20 березня слідчим ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

3 квітня чоловіку повідомили про підозру у вчинені злочину. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі.

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