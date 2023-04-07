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07.04.2023  20:22   Дмитро Колонєй

Всесвітній день здоров’я відзначили мешканці Харкова

Заходи, присвячені події, відбулися у школах Харкова.

Відзначили Всесвітній день здоров’я мешканці Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, 7 квітня 1948 року був прийнятий статут ВООЗ. На сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я виникла ідея проведення міжнародного свята.
 
Відзначили Всесвітній день здоров’я мешканці Харкова
 
Відзначили Всесвітній день здоров’я мешканці Харкова
 
У харківських закладах загальної середньої освіти в Слобідському районі пройшли заходи, присвячені цій даті. Діти прослухали тематичні бесіди, лекції, виконали тренування вдома та на спортивних майданчиках.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, свято, харків, школа
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