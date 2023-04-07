У Харкові працюватимуть по два «пункта незламності» на район: де саме

У Харкові при школах працюватимуть 18 «пунктів незламності».
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Гороскоп зовсім не підходить для організації та спокійного ведення справ, тому переробити все, що заплановано на завтра, навряд чи вдасться.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранішній дощ поступово перейде у дощ із грозою, який ввечері зміниться дощем.
Благовіщення Пресвятої Богородиці — світле християнське свято, яке православна церква відзначає 7 квітня (за новим стилем), і в православ'ї воно входить до двонадесятих свят.
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