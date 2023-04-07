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07.04.2023  19:49   Дмитро Колонєй

У Харкові працюватимуть по два «пункта незламності» на район: де саме

У Харкові при школах працюватимуть 18 «пунктів незламності».


У Харкові працюватимуть по два «пункта незламності» на район: де саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, перелік «пунктів незламності», розташованих у школах міста Харкова, які працюватимуть навесні та влітку 2023 року, затвердили на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
 
Згідно з переліком, у кожному з дев'яти районів міста у цілодобовому режимі працюватимуть по два «пункти незламності», де городяни зможуть отримати доступ до інтернету та зарядити гаджети. Всі інші пункти, що розташовувалися в школах, переходять у режим готовності до відкриття.
 
Де саме працюватимуть пункти - за посиланням.
 
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, пункти незламності, харків
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