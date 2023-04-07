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07.04.2023  19:14   Дмитро Колонєй

У Харкові на Новій Баварії проводять санітарну обрізку дерев

Про весняне впорядкування у Харкові розповіли у СКП «Харківзеленбуд».

Обрізають дерева на Новій Баварії комунальники. Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на СКП «Харківзеленбуд», працівники підприємства займаються впорядкуванням території Новобаварського району. Вони проводять санітарну обрізку дерев, прибирають у парках та скверах.

 
Обрізають дерева на Новій Баварії комунальники. Новини Харкова
 
Обрізають дерева на Новій Баварії комунальники. Новини Харкова
 
Обрізають дерева на Новій Баварії комунальники. Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, Комунальники Харкова поступово відходять від термінових ремонтів, пов'язаних із обстрілами.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, обрізка, харків, комунальники
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