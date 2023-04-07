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07.04.2023  18:21   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали 13 мирних селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як пише РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог здійснив обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Гур’їв Козачок, Верхня Писарівка, Графське, Караїчне, Амбарне, Бологівка.
  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 7 населених пунктів Харківщини: Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка та Кіндрашівка.
 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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