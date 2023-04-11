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11.04.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Рятувальники проводять роз'яснювальні роботи серед мешканців Харківської області

З настанням весняного періоду кількість пожеж в природних екосистемах значно збільшилась, а це є серйозною проблемою, яка може мати довготривалі наслідки для навколишнього середовища і здоров'я людей.

рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Одна з головних проблем полягає в тому, що дані пожежі можуть поширюватися дуже швидко, охоплюючи великі території за короткий час.
 
Тому, з метою попередження пожеж та інших надзвичайних подій, 11 квітня інспекторським складом ВЗНС Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області спільно з представниками Національної поліції України проведено пожежно-профілактичні відпрацювання населених пунктів Мереф’янської міської ради та Височанської селищної ради.
 
Під час проведення заходу, вогнеборці нагадали громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у побуті, в лісових масивах і природних екосистемах, довели статистику пожеж та основні причини їх виникнення.
 
Користуючись нагодою, мешканцям наголошено на небезпеці під час виявлення підозрілих предметів, нагадано номери екстрених служб "101" та "102".
 
Всім співрозмовникам вручено профілактичні листівки застережливого характеру.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на літньому чоловікові під час випалювання сухостою на Харківщині спалахнув одяг.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  харків, події
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