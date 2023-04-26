26.04.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Берліні відбувся показ фільму про руйнування росією культурної спадщини України

У стрічці автор розповідає про подорож Україною, від сходу до заходу. Режисер поспілкувався з місцевими істориками, робітниками бібліотек і церков.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

25 квітня 2023 року за сприяння Посольства Польщі в Німеччині та Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство України у ФРН відбувся показ фільму «Erase the Nation» польського режисера Tomasz Grzywaczewski про руйнування російськими військами культурної спадщини України.

На кадрах зображені зруйновані українські релігійні будівлі, музеї та бібліотеки. Герої стрічки розповідають не тільки про самі факти руйнування, а і про особисті тяжкі втрати. Дана картина показує, як попри втрати і війну, українці рятують та зберігають культурну спадщину для майбутніх поколінь.

Після показу фільму у Polnisches Institut Berlin відбулася дискусія на тему «Культурна спадщина та збройні конфлікти – сувора реальність», у якій взяла участь заступниця Міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський театр показав виставу в деокупованому місті.



