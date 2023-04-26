26.04.2023 18:09 Дмитро Колонєй
Ділкам на Харківшині доведеться повернути незаконно придбаний будинок вартістю у мільйони гривень
На Харківщині був укладений протищаконний договір купівлі-продажу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, у грудні 2022 року Олексіївською сільською радою затверджено протокол про результати електронного аукціону про продаж громадського будинку площею понад 200 кв. м вартість 6,7 млн. грн. та надано згоду на його приватизувати переможцю електронного аукціону - одному з товариств району.
У січні 2023 року укладено відповідний договір купівлі-продажу.
Під час проведення процедури приватизації органом місцевого самоврядування порушено вимоги чинного законодавства:
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Відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану не проводиться приватизація об’єктів, розташованих на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
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Адміністративна територія, на якій розташована Олексіївська територіальна громада Лозівського району, віднесена до територій, на яких на період дії правового режиму воєнного стану приватизація не проводиться, тому сільська рада не мала права на відчуження об’єкту нерухомості. У зв’язку з цим окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про зобов’язання повернути вказаний об’єкт Олексіївській сільській територіальній громаді Лозівського району.
Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.
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