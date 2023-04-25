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25.04.2023  13:45   Рита Парфенова

Харківський театр показав виставу в деокупованому місті

Театр «Тимур» приїхав до дітлахів Ізюмського району зі сказкою та подарунками.

Цими вихідними актори театру «Тимур» ім. Сідіна, який базується у Муніципальному центрі культури та аматорського мистецтва Основ’янського району, зіграли інтерактивну виставу «Пригоди у Звірополісі» у селищі Іскра, що під Ізюмом. Цими вихідними актори театру «Тимур» ім. Сідіна, який базується у Муніципальному центрі культури та аматорського мистецтва Основ’янського району, зіграли інтерактивну виставу «Пригоди у Звірополісі» у селищі Іскра, що під Ізюмом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, актори театру «Тимур» ім. Сідіна, який базується у Муніципальному центрі культури та аматорського мистецтва Основ’янського району, виступили цієї неділі з інтерактивною виставою "Пригоди у Звірополісі" в селищі Іскра, що знаходиться під Ізюмом.

Також дітям передали гуманітарні подарунки від благодійного фонду «Тимур».

Такі творчі подорожі вже стали традиційними для акторів театру. Тільки протягом квітня з аналогічними виставами вони відвідали кілька селищ Купʼянського району.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у смт Есхар на Харківщині запрацював кінотеатр, у якому щовихідного безкоштовно показуватимуть україномовні фільми, мультфільми та освітні проєкти.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  театр, харків
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