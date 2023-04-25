25.04.2023 13:45 Рита Парфенова

Харківський театр показав виставу в деокупованому місті

Театр «Тимур» приїхав до дітлахів Ізюмського району зі сказкою та подарунками.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, актори театру «Тимур» ім. Сідіна, який базується у Муніципальному центрі культури та аматорського мистецтва Основ’янського району, виступили цієї неділі з інтерактивною виставою "Пригоди у Звірополісі" в селищі Іскра, що знаходиться під Ізюмом.



Також дітям передали гуманітарні подарунки від благодійного фонду «Тимур».



Такі творчі подорожі вже стали традиційними для акторів театру. Тільки протягом квітня з аналогічними виставами вони відвідали кілька селищ Купʼянського району.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у смт Есхар на Харківщині запрацював кінотеатр, у якому щовихідного безкоштовно показуватимуть україномовні фільми, мультфільми та освітні проєкти.



