Харківський театр показав виставу в деокупованому місті

Театр «Тимур» приїхав до дітлахів Ізюмського району зі сказкою та подарунками.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на міськраду, актори театру «Тимур» ім. Сідіна, який базується у Муніципальному центрі культури та аматорського мистецтва Основ’янського району, виступили цієї неділі з інтерактивною виставою "Пригоди у Звірополісі" в селищі Іскра, що знаходиться під Ізюмом.
Також дітям передали гуманітарні подарунки від благодійного фонду «Тимур».
Такі творчі подорожі вже стали традиційними для акторів театру. Тільки протягом квітня з аналогічними виставами вони відвідали кілька селищ Купʼянського району.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у смт Есхар на Харківщині запрацював кінотеатр, у якому щовихідного безкоштовно показуватимуть україномовні фільми, мультфільми та освітні проєкти.
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