23.04.2023 15:08 Євген Клочко

Від ідеї до реалізації: як три школярі змусили запрацювати кінотеатр в Есхарі

У смт Есхар на Харківщині запрацював кінотеатр, у якому щовихідного безкоштовно показуватимуть україномовні фільми, мультфільми та освітні проєкти.

Ідею створення кінотеатру, що буде показувати україномовний продукт, реалізувала команда з трьох місцевих підлітків, які навчаються у КЗ “Харківський науковий ліцей-інтернат "Обдарованість", повідомляє РЕДПОСТ

В рамках конкурсу проєктів «Активна позиція мого регіону. Очима дітей» десятикласники Володимир Васильєв, Діана Коноваленко та Ірина Бізюкова три місяці готували свій проєкт. За цей час вони успішно пройшли навчання (історія, громадянська освіта, медіаграмотність); сформулювали потреби молоді у своїх громадах, опитали мешканців населеного пункту Есхар. Крім того, підлітки самостійно знайшли та домовилися щодо приміщення в будинку культури, звернулися до органів місцевого самоврядування для погодження плану дій та подали запит до бізнесу.

Переможці конкурсу принесли своїй громаді 100 тис грн на створення молодіжного простору та “лагідну українізацію” через створення кінотеатру з показом ліцензованого кіно українського виробництва.

Загалом у проєкті, який проводила ГО «Українська античність» брали участь 12 шкільних команд з різних громад Харківщини.

На отриманий грант було придбано сучасне професійне обладнання, а саме: кінопроектор та великий екран. Крім того, завдяки небайдужим мешканцям громади було зібрано 5100 грн, які були використані на придбання тканини для затемнення вікон.

Також проведена велика робота по прибиранню та створенню комфортних умов для подальшого перегляду фільмів у кінотеатрі, а саме: ремонт вікон та їх оформлення затемненими шторами, пошитими на замовлення, створення, транспортування та налаштування металоконструкції для екрану та багато іншого.

Усі фільми демонструються легально — один з національних онлайн-кінотеатрів надав річну безкоштовну підписку.

Відкриття нового кінотеатру в місцевому будинку культури пройшло святково, перед сеансом на глядачів чекала розважальна програма зі смаколиками від спонсорів.

За словами організаторів кінотеатру, сеанси планують проводити щовихідного. Вхід вільний.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про те, що відомий кінознавець і автор телепрограм із Харкова Ігор Жуков розпочав акцію «Український кінофронт» і створив проєкт «Кіно, яке не подивляться орки».



