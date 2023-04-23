Неповнолітня зникла у торгівельному центрі Харкова

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, повідомлення про зникнення 14-річної доньки надійшло від її матері ввечері 22 квітня. За останньою інформацією, дівчинка гуляла у торговельному центрі.

Після отримання повідомлення, на пошуки зниклої неповнолітньої був орієнтований весь особовий склад сектору ювенальної превенції та карного розшуку ХРУП № 1. Підлітка протягом ночі шукали у торгових центрах, залізничному та автовокзалі. Відшукали дівчину на території Салтівського району близько 11:00 23 квітня.

Неповнолітня дівчина не потерпіла жодних протиправних дій. Розшукану передали батькам та провели з ними профілактичну бесіду.