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23.04.2023  14:41   Рита Парфенова

Неповнолітня зникла у торгівельному центрі Харкова

Поліція в Харкові усю ніч шукала неповнолітню дівчину.

Поліція в Харкові знайшла зниклу неповнолітню дівчину, яка не потерпіла жодних протиправних дій.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, повідомлення про зникнення 14-річної доньки надійшло від її матері ввечері 22 квітня. За останньою інформацією, дівчинка гуляла у торговельному центрі.

Після отримання повідомлення, на пошуки зниклої неповнолітньої був орієнтований весь особовий склад сектору ювенальної превенції та карного розшуку ХРУП № 1. Підлітка протягом ночі шукали у торгових центрах, залізничному та автовокзалі. Відшукали дівчину на території Салтівського району близько 11:00 23 квітня.

Неповнолітня дівчина не потерпіла жодних протиправних дій. Розшукану передали батькам та провели з ними профілактичну бесіду.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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