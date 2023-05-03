03.05.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка пішла на співпрацю з російськими загарбниками

Правоохоронці підозрюють мешканку Чугуївщини у колабораціонізмі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними дізнання, наприкінці липня минулого року, коли село Михайлівка Чугуївського району перебувало під окупацією, 32-річна місцева мешканка пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона добровільно обійняла посаду «представника мікродільниці».

Колаборантка виконувала всі вказівки окупаційної влади: роздруковала документи та розповсюджувала агітаційні проросійські газети серед місцевих мешканців.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова прославляв окупантів прихильник "руського миру".



