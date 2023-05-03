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03.05.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка пішла на співпрацю з російськими загарбниками

Правоохоронці підозрюють мешканку Чугуївщини у колабораціонізмі.

злочин
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними дізнання, наприкінці липня минулого року, коли село Михайлівка Чугуївського району перебувало під окупацією, 32-річна місцева мешканка пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Вона добровільно обійняла посаду «представника мікродільниці».
 
Колаборантка виконувала всі вказівки окупаційної влади: роздруковала документи та розповсюджувала агітаційні проросійські газети серед місцевих мешканців.
 
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру громадянці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова прославляв окупантів прихильник "руського миру".
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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