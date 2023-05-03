03.05.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ремонтують оглядові колодязі

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» відремонтували 12 оглядових колодязів та ліквідували чотири аварійні ситуації на ділянках трубопроводів холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Шевченківському районі були відновлені оглядові колодязі на проспекті Людвіга Свободи, вулицях Мирній і Переможній.

«Паралельно провели комплексні роботи на магістралі діаметром 200 мм на вулиці Архітекторів та на вводі в будинок на проспекті Перемоги. Ремонтники впоралися із завданням у встановлені терміни, після чого території були упорядковані. Також на проспекті Людвіга Свободи встановили новий пожежний гідрант.

Системно аналізуємо ситуацію у водопровідному господарстві та проводимо всі необхідні заходи з підтримки мереж у відповідному стані», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.

Сьогодні бригади АВР розпочали ліквідацію шести аварійних ситуацій на водоводах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається в будинки харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



