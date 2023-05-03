03.05.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Я дуже сподіваюся, що цей рік стане переможним для України-Ігор Терехов

У Вашингтоні на круглому столі, який проводив Американський інститут підприємництва, мер Харкова зазначив, що 150 тисяч харків'ян залишилися без даху над головою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Вашингтоні на круглому столі, який проводив Американський інститут підприємництва, Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що через близькість до кордону з росією економіка Харкова з радянських часів була інтегрована в економіку рф, і місто майже повністю було російськомовним. Незважаючи на це, на початку повномасштабного вторгнення харків'яни зустріли окупантів глобальним спротивом.

«Ми захистили наше місто, але заплатили дуже високу ціну. Ми заплатили життям багатьох наших людей за свободу, незалежність, демократичні цінності, за те, що інтегруватимемося в європейську спільноту. Це майбутнє України. І та ціна, яку ми платимо зараз, жахлива», - наголосив Ігор Терехов.

Також він нагадав, що 150 тис. харків'ян залишилися без даху над головою. Крім того, окупанти зруйнували навчальні заклади, лікарні, об'єкти критичної та іншої інфраструктури. За попередніми підрахунками, на відновлення Харкова необхідно близько 9,5 млрд дол. США.

«Я дуже сподіваюся, що цей рік стане переможним для України. Але він може бути таким лише тоді, коли буде потужна підтримка, зокрема зброєю для наших військових. І чим швидше ми переможемо ворога, тим менше в майбутньому нам доведеться відновлювати, і тим менше буде втрачено життів. Тому ваша підтримка нам дуже потрібна», - звернувся Ігор Терехов до американських колег.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов зустрівся з Ентоні Блінкеном.



