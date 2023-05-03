03.05.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 травня

За добу офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 64 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 007 осіб. Одужало 311 695 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1946 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 травня.



