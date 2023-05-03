03.05.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

Пожежа у двоповерховому дачному будинку: рятувальники розповіли, як ліквідували займання у Харкові (фото)

2 травня о 17:19 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території садового товариства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

До місця виклику були направлені рятувальники 1-ї, 17-ї та 32-ї харківських пожежно-рятувальних частин та відділення рятувальників з Луганщини. На час їх прибуття горів двоповерховий дачний будинок на площі 100 кв.м.

На гасіння вогню подали 4 пожежних стволи. Роботи з пожежогасіння ускладнювались відсутністю протипожежного водопостачання на цій ділянці місцевості. Щоб забезпечити роботу пожежних стволів, було організовано підвезення води пожежними автоцистернами, застосовано спеціальну цистерну ємністю 36 тонн.

О 18:48 вогонь вдалось локалізувати, о 21:10 – ліквідувати. З вогнем боролись 35 рятувальників на 7 одиницях рятувальної техніки. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.



