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03.05.2023  10:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли викрадений автомобіль із безліччю пошкоджень

Під час патрулювання Слобідського району міста, на вулиці Матюшенка, увагу поліцейських роти ТОР привернув припаркований автомобіль ГАЗ. Автівка мала чисельні пошкодження.

викрадене авто
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру стало відомо, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно з наявними базами даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.
 
Для встановлення усіх необхідних обставин патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік украв дроти з території домоволодіння.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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