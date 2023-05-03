03.05.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік украв дроти з території домоволодіння

Понад 950 повідомлень від мешканців Харківщини отримали поліцейські упродовж минулої доби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

У селищі Козача Лопань Харківського району працівники поліції викрили 37-річного місцевого мешканця у скоєнні майнового злочину. Зловмисник, скориставшись тривалою відсутністю господарів, викрав електричні дроти з домоволодіння. Речові докази вилучено.

Також правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 7 – за перевищення швидкості.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.



