03.05.2023 08:30 Віталій Хінєвіч
У Харківській області чоловік украв дроти з території домоволодіння
Понад 950 повідомлень від мешканців Харківщини отримали поліцейські упродовж минулої доби.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
У селищі Козача Лопань Харківського району працівники поліції викрили 37-річного місцевого мешканця у скоєнні майнового злочину. Зловмисник, скориставшись тривалою відсутністю господарів, викрав електричні дроти з домоволодіння. Речові докази вилучено.
Також правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 7 – за перевищення швидкості.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
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