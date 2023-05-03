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03.05.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

Населені пункти Харківської області перебували під вогнем окупантів

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ та Потихонове на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно задіював БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне та Берестове Харківської області.
 
Крім цього зазначається, що сьогодні вночі російські терористи в чергове атакували нас ударними дронами-камікадзе «Shahed-136/131». Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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