03.05.2023 08:35 Віталій Хінєвіч

Окупанти на Харківщині обстрілювали мирне населення та цивільну інфраструктуру

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У селі Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ було пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки.

Також у селі Петропавлівка Куп'янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки.

У селі Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння.



