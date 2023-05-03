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03.05.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові горів дачний будинок: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 2 по 3 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

ДСНС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Повідомляється, що о 17:19 з причини не пов’язаної з військовими діями виникла пожежа у Харкові. Горів дачний будинок на площі 100 кв.м. З вогнем боролись 35 рятувальників на 7 одиницях рятувальної техніки. О 18:48 його локалізували, о 21:10 – ліквідували. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється.
 
Двічі рятувальники Куп’янська виїжджали на з’ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Обстрілам піддались Вільхуватівська та Петропавлівська громади. Перевірками зафіксовані пошкодження:
 
  • у селі Вільхуватка 2-х двоповерхових житлових будинків, 3-х приватних будинків і господарчої споруди;
  • у селі Петропавлівка 2-х приватних житлових будинків, постраждала жінка, 1949 року народження.
Крім цього, двоє людей загинули від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Подія трапилась у Балаклійській громаді у полі між селами Вербівка та Вовчий Яр. Від отриманих травм чоловіки 1975 та 1984 років народження загинули на місці.
 
Таким чином, за період рятувальниками було здійснено 19 оперативний виїзд, з яких:
 
  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 8 – для надання допомоги населенню;
  • 4 – інший виїзд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині обстрілювали мирне населення та цивільну інфраструктуру.


Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  пожежа, харків
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