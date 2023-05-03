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03.05.2023  09:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців Харківщини

Рятувальники Харківського районного управління ГУ ДСНС України у Харківській області продовжують проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу на території Харківського району.

 
рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Зокрема, 2 травня інспекторським складом ВЗНС Харківського району проведено чергову роботу в смт Мала Данилівка Малоданилівської селищної ради Харківського району Харківської області. 
 
Під час проведення даного заходу особливу увагу було приділено попередженню пожеж, зокрема правилам запобігання пожеж в екостемах, заборону випалювання сухої трави, правилам поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів та порядку дій під час сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА». 
 
Усім співрозмовникам було вручено відповідні листівки та пам'ятки. Для більш ефективної роботи на об’єктах торгівлі та зупинках громадського транспорту було розповсюджено плакати на тематику мінної безпеки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині обстрілювали мирне населення та цивільну інфраструктуру.
 

Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  харків, рятувальники
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