03.05.2023 09:55 Віталій Хінєвіч

Поліцейські показали наслідки обстрілів Харківської області

Протягом доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Травми отримала 73-річна жінка. Її доставили до лікарні.

Крім цього у селі Вільхуватка зазнали руйнувань два багатоквартирні будинки та приватні будинки. У селі Бочкове Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння.

В результаті обстрілу села Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджене приміщення сільгосппідприємства.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



