03.05.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині за добу знищили 346 одиниць ворожих мін

Саперами проведено обстеження біля 16,6 га території області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

За минулу добу 2 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 16,6 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, 2000 кв.м. допомогою машин механізованого розмінування, а також 23 км ліній електропередач і 200 м автомобільних доріг.

Саперами виявлено та знешкоджено 346 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 37 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 186 саперів та 76 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2348 га території, 260,6 км автомобільних доріг, 1436,5 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 59 тис. 116 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу треба повідомити за номером телефону — 101.



