24.04.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

ДТП сталося у Харкові за участю дитини

Автомобіль допустив наїзд на дитину, яка разом із матерію переходила дорогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 23 квітня близько 21:00 сталася ДТП на проспекті Гагаріна. Автомобіль "Baic" під керуванням 34-річного водія скоїв наїзд на 6-річного хлопчика, який разом мамою переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Внаслідок наїзду транспортного засобу 6-річний хлопець отримав чисельні травми. Постраждалого госпіталізували до лікарні.



