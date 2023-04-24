24.04.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

У Дії став доступний витяг про несудимість

Отримати документ тепер можливо онлайн у Дії. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:

у застосунку перейти в розділ Послуги;

вибрати Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості;

вибрати тип та мету запиту;

заповнити дані про себе;

надіслати запит.

«Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон.

Після того як скористалися послугою, оцініть її в Дії. Вам надійде push-сповіщення. Протягом 24 годин поставте смайлик у рейтингу з 1 до 5 та поділіться враженнями від сервісу. Ваші оцінки допомагають команді Дії створювати ще зручніші послуги»,- розповіли в Міністерстві.

Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики ліквідують наслідки обстрілів Харківської області.



