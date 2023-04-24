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24.04.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

У Дії став доступний витяг про несудимість

Отримати документ тепер можливо онлайн у Дії. Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:
 
  • у застосунку перейти в розділ Послуги;
  • вибрати Довідки та витяги — Витяг про відсутність судимості;
  • вибрати тип та мету запиту;
  • заповнити дані про себе;
  • надіслати запит.
«Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон. 
 
Після того як скористалися послугою, оцініть її в Дії. Вам надійде push-сповіщення. Протягом 24 годин поставте смайлик у рейтингу з 1 до 5 та поділіться враженнями від сервісу. Ваші оцінки допомагають команді Дії створювати ще зручніші послуги»,- розповіли в Міністерстві.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що газовики ліквідують наслідки обстрілів Харківської області.
 

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія
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