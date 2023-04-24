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24.04.2023  15:46   Дмитро Колонєй

Окупант, що дивом вцілів, збирається втекти з фронту - перехоплення ГУР (відео)

Про стан бойвих частин та деморалізацію у військах РФ свідчить перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії, який перебуває у Донецьку, розповідає про наміри покинути частину через безлад у підрозділі та низький рівень боєздатності:
 
  • «я думаю, короче, что бежать, в соча(самовольное оставление части) или куда-нибудь, я уже сам устал»;
  • «у нас тут что-то вообще, короче,  безлад полнейший»;
  • «у нас просто батальон распался, у нас нет батальона, просто копейка его забрала
  • должен был с ними идти. Дай Бог меня короче как-то отвёл. 5 человек 300-та сразу».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку Кирило Буданова, яким шляхом можливо завершити цю війну.

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехолпення, агрессия россии, україна
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