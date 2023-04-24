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24.04.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці викрили харків’янина у скоєнні шахрайства

Зловмисник підмінив товар на дешевший під час огляду на точці видачі, а потім відмовився від покупки.

Харків події
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У березні 37-річний чоловік через Інтернет-сервіс замовив собі  кишеньковий ніж марки «Kershaw», вартість якого складає близько 2 тисяч гривень. Заплатити за товар покупець мав під час отримання на пункту видачі.
 
Під час огляду товару зловмисник відвернув увагу працівника, підмінив ніж на інший, значно дешевший, та повідомив, що забере товар пізніше. Згодом він відмовився від придбання ножа та товар повернувся до продавця. 
 
Проведеними слідчо-розшуковими заходами працівники ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області встановили особу та затримали порушника. Ним виявився 37- річний харків’янин.
 
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ДТП сталося у Харкові за участю дитини.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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