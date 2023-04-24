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24.04.2023  16:19   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова ліквідують шість аварій на добу

Про хід ремонтних робот на мережах розповіли у КП «Харківводоканал».


Комунальники Харкова ліквідують шість аварій на добу
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням КП «Харківводоканал», фахівці на комплексу «Харківводопостачання» за тиождень:
  • усунули 43 аварійні ситуації на водоводах;
  • капітально відремонтували 19 водорозбірних колонокю.
 
«Ремонтники працюють у штатному режимі, оперативно ліквідовують аварії, проводять необхідну профілактику. Сьогодні почали ліквідацію дев'яти аварій на трубопроводах», - зазначили на підприємстві.
 
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють будинки пошкоджені обстрілами.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, вода, харків, комунальники, аварії
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