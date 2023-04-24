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24.04.2023  16:38   Дмитро Колонєй

Народна обраниця служила окупантам на Харківщині

На Харківщині оголосили про підозру у держзраді депутатці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, депутатка Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання перейшла на бік загарбників під час окупації села Підвисоке:
 
  • добровільно погодилась працювати на ворогів;
  • обійняла посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)». Фактично жінка стала «старостою» вказаного села;
  • брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади;
  • наймала на роботу працівників;
  • збирала та формувала списки місцевих мешканців, які у подальшому передавала новій «владі»;
  • організовувала приймання від окупаційної влади харчові продукти для місцевого населення та забезпечувала їх розподіл.
 
Правоохоронці викрили депутатку. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ писав що СБУ викрила на співпраці з окупантами депутатку від "ОПЗЖ".
 
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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