24.04.2023 16:38 Дмитро Колонєй
Народна обраниця служила окупантам на Харківщині
На Харківщині оголосили про підозру у держзраді депутатці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру
та ГУ Нацполіції
, депутатка Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання перейшла на бік загарбників під час окупації села Підвисоке:
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добровільно погодилась працювати на ворогів;
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обійняла посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)». Фактично жінка стала «старостою» вказаного села;
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брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади;
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наймала на роботу працівників;
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збирала та формувала списки місцевих мешканців, які у подальшому передавала новій «владі»;
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організовувала приймання від окупаційної влади харчові продукти для місцевого населення та забезпечувала їх розподіл.
Правоохоронці викрили депутатку. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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