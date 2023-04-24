24.04.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині незаконно наловили риби на сотні тисяч гривень

23 квітня 2023 року, за викликом суб'єкта господарювання, державні інспектори, спільно з працівниками Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, викрили декілька грубих порушень Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Серія подій сталася на Орільському водосховищі, поблизу с. Українське Лозівського району. Було виявлено осіб які в заборонений період, за допомогою заборонених знарядь лову, а саме: сітками з льоси здійснювали лов водних біоресурсів.

По першій події: громадянин здійснював лов водних біоресурсів льосовими сітками у кількості 2 шт., при цьому виловив такі види ВБР: карась сріблястий – 22 екз., окунь - 9 екз., плоскирка - 5 екз., щука - 4 екз., плітка - 2 екз., лящ - 1 екз, краснопірка - 1 екз. загальною вагою 13,4 кг чим завдав збитків рибному господарству України на суму 91 273 грн.

В іншому випадку громадянин здійснював лов льосовими сітками у кількості 4 шт., при цьому виловив водні біоресурси: карась сріблястий – 128 екз., лящ - 10 екз. загальною вагою 53,5 кг чим завдав збитків рибному господарству України на суму 218 858 грн.

Також виявили чоловіка, який здійснював лов водних біоресурсів льосовими сітками у кількості 8 шт., при цьому виловив: карась сріблястий - 63 екз., лящ - 11 екз., плоскирка - 4 екз., лин - 1 екз., окунь - 1 екз., загальною вагою 20,6 кг чим завдав збитків рибному господарству України на суму 128 550 грн.

Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 87,5 кг. Загальна сума збитків, нанесених рибному господарству України, склали 438 889 грн.

За даними фактами відомості внесені до ЄРДР.

«Нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону триває нерестова заборона відповідно до наказу Харківського рибоохоронного патруля та повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді.

Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану.

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби просимо невідкладно повідомляти за номером цілодобової телефонної «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59»,- йдеться у повідомленні.



