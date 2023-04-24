24.04.2023 17:16 Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили представників чорнобильських організацій

Подія у Харкові була присвячена 37-ї річниці аварії на ЧАЕС, що наближується.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, представникам чорнобильських організацій напередодні 37-ї річниці аварії на ЧАЕС вручили почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.

Директор Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіта Стєрін подякував чорнобильцям, які, ризикуючи власним життям і здоров`ям, зробили все можливе, щоб врятувати інших людей та зменшити наслідки найбільшої катастрофи за всю історію ядерної енергетики.

«Низький уклін за ваш подвиг! Вічна пам'ять тим, чиє життя передчасно обірвала чорнобильська трагедія, і шана всім героям-ліквідаторам, які живуть нині!» - зазначив Нікіта Стєрін.



