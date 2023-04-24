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24.04.2023  17:16   Дмитро Колонєй

У Харкові відзначили представників чорнобильських організацій

Подія у Харкові була присвячена 37-ї річниці аварії на ЧАЕС, що наближується.

Відзначили представників чорнобильських організацій у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду,  представникам чорнобильських організацій напередодні 37-ї річниці аварії на ЧАЕС вручили почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради та Подяки міського голови.
 
Відзначили представників чорнобильських організацій у Харкові
 
Директор Департаменту по роботі з громадськими об’єднаннями Нікіта Стєрін подякував чорнобильцям, які, ризикуючи власним життям і здоров`ям, зробили все можливе, щоб врятувати інших людей та зменшити наслідки найбільшої катастрофи за всю історію ядерної енергетики.
 
Відзначили представників чорнобильських організацій у Харкові
 
«Низький уклін за ваш подвиг! Вічна пам'ять тим, чиє життя передчасно обірвала чорнобильська трагедія, і шана всім героям-ліквідаторам, які живуть нині!» - зазначив Нікіта Стєрін.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  чернобиль, харків
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