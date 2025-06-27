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27.06.2025  10:55   

Предмет «Захист України» в школах: 2 години на тиждень обов’язково з нового навчального року

Оновлення курсу «Захист України» передбачає збільшення кількості практичних занять.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України. 
 
Міністерство освіти і науки України затвердило наказом № 890 від 20 червня 2025 року зміни до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти. Згідно з новою редакцією, кількість годин на вивчення предмета «Захист України» збільшено до 2 обов’язкових годин на тиждень для учнів 10–11 класів.
 
Зазначимо, що раніше навчальне навантаження з цього предмета коливалося у межах 1,5–2 години на тиждень, залежно від навчального плану конкретного закладу. Відтепер — відповідно до оновленого нормативного документа — всі заклади загальної середньої освіти зобов’язані забезпечити стабільне тижневе навантаження у розмірі 2 години для кожного класу старшої школи.
 
Як зазначають в міністерстві, збільшення кількості годин дає змогу повноцінно реалізувати оновлену концепцію викладання, яка передбачає переорієнтацію з теоретичних лекцій на практичні заняття у форматі тренінгів.
 
Крім того, завдяки додатковому часу, у старшій школі стане можливим розширення співпраці з регіональними навчальними центрами, які забезпечують практичну складову підготовки учнів та учениць.
 
Зміни набирають чинності з початку 2025–2026 навчального року та є обов’язковими для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від форми власності чи типу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що МОН оновило підходи до дистанційного навчання в Україні.
 
Тэги:  освіта, харків
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