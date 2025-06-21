21.06.2025 20:05 Віталій Хіневич

МОН оновило підходи до дистанційного навчання в Україні

Прифронтові школи та сільська місцевість матиме особливі правила дистанційної освіти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Міністерство освіти і науки України оновило підходи до організації дистанційного навчання, з урахуванням викликів воєнного часу та особливостей функціонування закладів освіти в різних регіонах країни.

Зокрема, серед ключових змін встановлено різні норми максимальної наповнюваності дистанційних класів: для закладів, розташованих на тимчасово окупованих і прифронтових територіях, а також у сільській місцевості — до 10 учнів, тоді як для закладів у містах, які не належать до вказаних категорій, ця норма складає до 15 учнів.

Також варто зазначити, що будь-який заклад освіти, незалежно від типу, має право працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей класів. При цьому спеціальні та спеціалізовані заклади не підпадають під обмеження щодо максимальної наповнюваності.

Крім того, у випадках, коли в школі не відкрито жодного класу, вона може продовжувати навчальний процес за формою педагогічного патронажу, що дозволяє зберегти зв’язок з учнями та підтримувати освітній процес.

Для дітей, які перебувають за кордоном, Міністерство пропонує освітні можливості у вигляді українознавчого компонента, повної української програми для тих, хто не відвідує навчальні заклади за місцем перебування, а також індивідуальні форми навчання, зокрема екстернат та сімейну освіту.

Особливу увагу приділено учням, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій: вони можуть залишатися у своїх школах без необхідності переведення до інших навчальних закладів, що допомагає зберегти стабільність навчального процесу.

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