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21.06.2025  20:05   Віталій Хіневич

МОН оновило підходи до дистанційного навчання в Україні

Прифронтові школи та сільська місцевість матиме особливі правила дистанційної освіти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Міністерство освіти і науки України оновило підходи до організації дистанційного навчання, з урахуванням викликів воєнного часу та особливостей функціонування закладів освіти в різних регіонах країни. 
 
Зокрема, серед ключових змін встановлено різні норми максимальної наповнюваності дистанційних класів: для закладів, розташованих на тимчасово окупованих і прифронтових територіях, а також у сільській місцевості — до 10 учнів, тоді як для закладів у містах, які не належать до вказаних категорій, ця норма складає до 15 учнів.
 
Також варто зазначити, що будь-який заклад освіти, незалежно від типу, має право працювати за дистанційною формою, якщо в ньому відсутні не більше двох паралелей класів. При цьому спеціальні та спеціалізовані заклади не підпадають під обмеження щодо максимальної наповнюваності.
 
Крім того, у випадках, коли в школі не відкрито жодного класу, вона може продовжувати навчальний процес за формою педагогічного патронажу, що дозволяє зберегти зв’язок з учнями та підтримувати освітній процес.
 
Для дітей, які перебувають за кордоном, Міністерство пропонує освітні можливості у вигляді українознавчого компонента, повної української програми для тих, хто не відвідує навчальні заклади за місцем перебування, а також індивідуальні форми навчання, зокрема екстернат та сімейну освіту.
 
Особливу увагу приділено учням, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій: вони можуть залишатися у своїх школах без необхідності переведення до інших навчальних закладів, що допомагає зберегти стабільність навчального процесу.
 
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Тэги:  освіта, харків
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