21.06.2025 18:55 Віталій Хіневич

На Харківщині триває невпинна робота рятувальників з усіх куточків України

Попри фізичну втому, моральне навантаження і небезпеку, рятувальники продовжують щодня виконувати важливу місію на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вже другий тиждень поспіль на Харківщині тривають відновлювальні заходи на об’єктах цивільної інфраструктури, що зазнали руйнувань унаслідок ворожих обстрілів. До виконання робіт залучені рятувальники з різних регіонів України.

Як зазначають у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, фахівці працюють у посиленому режимі — попри складні умови, високу інтенсивність навантаження та постійні ризики.

«Там, де ще донедавна працювали школи, лікарні та функціонували житлові будинки, нині — уламки, пошкоджені конструкції й зруйнована інфраструктура. Саме в цих умовах рятувальники виконують комплексні завдання: демонтують аварійні елементи будівель, розчищають завали та проводять роботи з благоустрою.

Це надзвичайно складна — як фізично, так і психологічно — праця. Водночас кожен рятувальник усвідомлює важливість покладеної на нього місії: повернення безпеки та можливості для відновлення нормального життя в постраждалих громадах», - кажуть рятувальники.

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