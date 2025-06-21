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21.06.2025  08:15   Віталій Хіневич

У Чугуївському районі ліквідували пожежу

20 червня о 9:46 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у с. Бутівка Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце події, рятувальники Луганського гарнізону встановили, що на відкритій території горить суха трава на площі 100 кв м. 
 
Пожежу о 11:17 ліквідовано. Причину встановлюють фахівці. До ліквідаціїї залучалося 5 вогнеборців та 1 одиниця техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тривають аварійно-відновлювальні роботи.
 
Тэги:  події, харків
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