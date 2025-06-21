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21.06.2025  08:45   Віталій Хіневич

Ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Обстрілами пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Цупівка); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено трансформатор (м. Куп'янськ), автомобіль (с. Осадьківка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж (с. Івашки);  
  • у Ізюмському районі пошкоджено автобусну зупинку, паркан (с. Миколаївка).
 
Внаслідок обстрілів немає постраждалих.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 30 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 fpv-дрони.
Упродовж минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.
 
На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янщині зафіксували наслідки авіаудару.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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