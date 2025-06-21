21.06.2025 08:45 Віталій Хіневич
Ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів Харківської області
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння.
Обстрілами пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Цупівка);
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у Куп'янському районі пошкоджено трансформатор (м. Куп'янськ), автомобіль (с. Осадьківка);
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у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж (с. Івашки);
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у Ізюмському районі пошкоджено автобусну зупинку, паркан (с. Миколаївка).
Внаслідок обстрілів немає постраждалих.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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30 некерованих авіаційних ракет;
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6 КАБ;
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6 БпЛА типу «Шахед»;
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1 БпЛА типу «Герань-2»;
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1 БпЛА типу «Ланцет»;
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3 fpv-дрони.
Упродовж минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Зеленого, Глибокого, Кам’янки, Фиголівки та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував тричі, намагаючись просунутися вперед поблизу Степової Новоселівки та Голубівки.
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