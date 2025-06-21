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21.06.2025  09:30   Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом

Протягом доби з 20 по 21 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 40 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Куп’янському районі.
 
Ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 8,5 га.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 192 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуївському районі ліквідували пожежу.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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