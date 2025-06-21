Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 червня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 20 червня 2025 року.
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День чудово підходить для творчості й романтики, але не для рутинних справ. Навіть дріб’язковий комплімент може зворушити до сліз, а невинна фраза – викликати шквал емоцій.
21 червня у Харкові від самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Попри ясну ніч, вдень і ввечері очікується дощ.
Літнє сонцестояння 2025 року припадає на ранок 21 червня.
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