21.06.2025 11:20 Віталій Хіневич

У Харківській області чоловік вдарив жінку ножем

19 червня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу госпіталізовано 62-річну жінку з ножовими пораненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила речові докази.

Поліцейські встановили, що під час сварки 53-річний співмешканець кілька разів вдарив жінку кухонним ножем в обличчя та шию. Після чого втік у невідомому напрямку.

Того ж дня працівники поліції оперативно затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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