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21.06.2025  11:20   Віталій Хіневич

У Харківській області чоловік вдарив жінку ножем

19 червня до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу госпіталізовано 62-річну жінку з ножовими пораненнями.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила речові докази. 
 
Поліцейські встановили, що під час сварки 53-річний співмешканець кілька разів вдарив жінку кухонним ножем в обличчя та шию. Після чого втік у невідомому напрямку.
Того ж дня працівники поліції оперативно затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство)  Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. 
 
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові виявили випадок домашнього насильства.
 
Тэги:  події, харків
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