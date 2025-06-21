21.06.2025 12:20 Віталій Хіневич

У МОЗ нагадали, як захиститися від гострих кишкових інфекцій у літній період

За перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ посиланням на МОЗ України.

У теплу пору року в Україні значно зростає кількість випадків гострих кишкових інфекцій. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, лише за січень–квітень 2025 року було зафіксовано майже 16 тисяч випадків цих захворювань.

Варто зазначити, що гострі кишкові інфекції є одними з найпоширеніших інфекційних хвороб, які особливо небезпечні для дітей. Основні джерела зараження — вживання неякісної їжі або води, купання у забруднених водоймах, а також недотримання елементарних правил гігієни.

Також фахівці МОЗ наголошують, що найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються в сирому м’ясі, яйцях, морепродуктах, непастеризованому молоці, а також у немитих овочах і фруктах. Небезпеку становлять і готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби, особливо за умов неправильного зберігання.

Щоб уникнути зараження, в МОЗ радять:

завжди мити руки з милом — після вулиці, туалету, перед їжею та приготуванням страв;

ретельно мити овочі й фрукти під проточною водою;

не вживати прострочені або неналежно збережені продукти;

слідкувати за чистотою кухонного приладдя та поверхонь;

добре термічно обробляти м’ясо, рибу, яйця та інші продукти тваринного походження;

купатися лише у дозволених і безпечних водоймах.

У свою чергу, в МОЗ нагадують: при появі таких симптомів, як сухість у роті, діарея, блювання, висока температура, болі в животі чи затримка сечовипускання — потрібно негайно звернутись до лікаря.

За умов дотримання простих правил гігієни можна суттєво знизити ризики захворювання та захистити своє здоров’я влітку.

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