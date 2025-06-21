21.06.2025 13:05 Віталій Хіневич
У Куп’янському районі громадяни задекларували сотні одиниць зброї
Місцеві жителі отримали дозволи та рекомендації щодо безпечного поводження зі зброєю.
Повідомляється, що в Куп’янському районі Харківської області громадяни задекларували понад 200 одиниць вогнепальної зброї. Як повідомили в поліції, мешканці району активно долучаються до законної процедури обліку.
Зокрема, у підрозділах Куп’янського районного відділу поліції (ВП №1, ВПД №1, СПД №1) ГУНП в Харківській області на облік поставлено 217 одиниць вогнепальної зброї. Це стало результатом добровільного звернення громадян, які здали:
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автомати Калашникова,
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пістолет «Браунінг»,
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снайперську гвинтівку Драгунова,
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гладкоствольні рушниці.
Варто зазначити, що всі заявники пройшли спрощену процедуру декларування, отримали відповідні повідомлення та вже законно зберігають зброю і боєприпаси.
Правоохоронці сектору контролю за обігом зброї провели з власниками роз’яснювальну роботу щодо:
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правил безпеки,
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умов зберігання та носіння,
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особливостей перевезення вогнепальної зброї.
Також громадянам нагадали, що за порушення чинного законодавства передбачена адміністративна й кримінальна відповідальність.
У зв’язку з цим поліція Харківщини закликає всіх власників незареєстрованої зброї або боєприпасів не зволікати й задекларувати їх відповідно до встановленого порядку.
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