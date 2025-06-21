21.06.2025 13:05 Віталій Хіневич

У Куп’янському районі громадяни задекларували сотні одиниць зброї

Місцеві жителі отримали дозволи та рекомендації щодо безпечного поводження зі зброєю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що в Куп’янському районі Харківської області громадяни задекларували понад 200 одиниць вогнепальної зброї. Як повідомили в поліції, мешканці району активно долучаються до законної процедури обліку.

Зокрема, у підрозділах Куп’янського районного відділу поліції (ВП №1, ВПД №1, СПД №1) ГУНП в Харківській області на облік поставлено 217 одиниць вогнепальної зброї. Це стало результатом добровільного звернення громадян, які здали:

автомати Калашникова,

пістолет «Браунінг»,

снайперську гвинтівку Драгунова,

гладкоствольні рушниці.

Варто зазначити, що всі заявники пройшли спрощену процедуру декларування, отримали відповідні повідомлення та вже законно зберігають зброю і боєприпаси.

Правоохоронці сектору контролю за обігом зброї провели з власниками роз’яснювальну роботу щодо:

правил безпеки,

умов зберігання та носіння,

особливостей перевезення вогнепальної зброї.

Також громадянам нагадали, що за порушення чинного законодавства передбачена адміністративна й кримінальна відповідальність.

У зв’язку з цим поліція Харківщини закликає всіх власників незареєстрованої зброї або боєприпасів не зволікати й задекларувати їх відповідно до встановленого порядку.

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