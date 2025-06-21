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21.06.2025  13:05   Віталій Хіневич

У Куп’янському районі громадяни задекларували сотні одиниць зброї

Місцеві жителі отримали дозволи та рекомендації щодо безпечного поводження зі зброєю.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що в Куп’янському районі Харківської області громадяни задекларували понад 200 одиниць вогнепальної зброї. Як повідомили в поліції, мешканці району активно долучаються до законної процедури обліку.
 
Зокрема, у підрозділах Куп’янського районного відділу поліції (ВП №1, ВПД №1, СПД №1) ГУНП в Харківській області на облік поставлено 217 одиниць вогнепальної зброї. Це стало результатом добровільного звернення громадян, які здали:
 
  • автомати Калашникова,
  • пістолет «Браунінг»,
  • снайперську гвинтівку Драгунова,
  • гладкоствольні рушниці.
Варто зазначити, що всі заявники пройшли спрощену процедуру декларування, отримали відповідні повідомлення та вже законно зберігають зброю і боєприпаси.
 
Правоохоронці сектору контролю за обігом зброї провели з власниками роз’яснювальну роботу щодо:
 
  •  правил безпеки,
  •  умов зберігання та носіння,
  •  особливостей перевезення вогнепальної зброї.
Також громадянам нагадали, що за порушення чинного законодавства передбачена адміністративна й кримінальна відповідальність.
 
У зв’язку з цим поліція Харківщини закликає всіх власників незареєстрованої зброї або боєприпасів не зволікати й задекларувати їх відповідно до встановленого порядку.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік вдарив жінку ножем.
 
Тэги:  події, харків
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