21.06.2025 14:00 Віталій Хіневич

У порушника ПДР виявили посвідчення водія з ознаками підробки

Поліція викрила водія, який надав фальшиві документи під час нічного патрулювання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

У ніч на 20 червня, під час стандартного патрулювання в Салтівському районі міста Харкова, екіпаж патрульної поліції звернув увагу на автомобіль Hyundai, який порушив правила дорожнього руху. Як наслідок, патрульні зупинили транспортний засіб для перевірки.

Варто зазначити, що поведінка водія викликала підозру, і під час перевірки документів це підтвердилося: чоловік надав посвідчення водія, яке мало чіткі ознаки підробки.

Як з’ясували правоохоронці, документ був виготовлений з порушенням встановлених стандартів — на ньому не було захисних елементів, а шрифт не відповідав друкарському типу.

Крім того, під час звірки з базами даних поліція встановила, що документ офіційно належить зовсім іншій особі.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка задокументувала правопорушення та розпочала попереднє розслідування.

Згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України, використання завідомо підроблених документів — це кримінальне правопорушення, яке передбачає покарання аж до позбавлення волі.

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