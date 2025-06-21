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21.06.2025  14:11   Віталій Хіневич

Ворог атакував Харків безпілотником

Сьогодні близько 13:40 у Київському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА типу «Молнія».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Уламки впали в лісосмузі, внаслідок чого виникла пожежа.
 
«На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожих обстрілів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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