21.06.2025 15:00 Віталій Хіневич

У Солоницівській громаді проведуть технічні роботи для стабільної подачі газу

Фахівці просять не користуватися газовими приладами під час робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Повідомляється, що 25 та 26 червня 2025 року у населених пунктах Солоницівської селищної територіальної громади Харківської області відбудуться планові технічні роботи, пов’язані з удосконаленням та стабілізацією газопостачання.

Зокрема, під обмеження потраплять такі населені пункти: селища Солоницівка, Пересічне, Вільшани та села Протопопівка, Гуківка, Безруки, Дворічний Кут, Березівське, Ярошівка, Тернова, Григорівка, Південне.

Роботи триватимуть з 10:00 до 15:00 як 25 червня, так і 26 червня 2025 року. Саме в ці години мешканцям просять не користуватися природним газом,

оскільки відключення буде технологічним і спрямованим на покращення безпеки та якості газопостачання в регіоні.

Таким чином, обмеження є тимчасовими і не становлять загрози, однак їх дотримання є вкрай важливим для уникнення аварій чи нештатних ситуацій.

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