21.06.2025 15:00 Віталій Хіневич
У Солоницівській громаді проведуть технічні роботи для стабільної подачі газу
Фахівці просять не користуватися газовими приладами під час робіт.
Повідомляється, що 25 та 26 червня 2025 року у населених пунктах Солоницівської селищної територіальної громади Харківської області відбудуться планові технічні роботи, пов’язані з удосконаленням та стабілізацією газопостачання.
Зокрема, під обмеження потраплять такі населені пункти: селища Солоницівка, Пересічне, Вільшани та села Протопопівка, Гуківка, Безруки, Дворічний Кут, Березівське, Ярошівка, Тернова, Григорівка, Південне.
Роботи триватимуть з 10:00 до 15:00 як 25 червня, так і 26 червня 2025 року. Саме в ці години мешканцям просять не користуватися природним газом,
оскільки відключення буде технологічним і спрямованим на покращення безпеки та якості газопостачання в регіоні.
Таким чином, обмеження є тимчасовими і не становлять загрози, однак їх дотримання є вкрай важливим для уникнення аварій чи нештатних ситуацій.
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