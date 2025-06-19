19.06.2025 17:40 Віталій Хіневич

Харківводоканал модернізує водопровідні об’єкти

У місті триває планомірна модернізація водопровідної інфраструктури.

Бригади КП «Харківводоканал» щоденно працюють над тим, аби мешканці міста мали стабільне водопостачання — без перебоїв та аварій, передає РЕДПОСТ.

З початку року підприємство замінило понад 160 одиниць запірно-регулюючої арматури на водопровідних мережах. Останні оновлення — на вулиці Амосова, де було встановлено нові засувки діаметром 200 мм, а також на насосній станції, яка забезпечує водою три райони міста.

«Ми не просто усуваємо несправності — ми запобігаємо їх виникненню», — зазначив Павло Гладков, начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району.

На насосній станції також провели техобслуговування технологічного й електротехнічного обладнання, замінили запірну арматуру та оновили контрольно-вимірювальні прилади.

«Ми дякуємо харків’янам за своєчасну оплату послуг. Саме завдяки цим коштам ми маємо змогу підтримувати критичну інфраструктуру навіть у найскладніших обставинах», — наголосили в КП «Харківводоканал».

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