Харківводоканал модернізує водопровідні об’єкти

У місті триває планомірна модернізація водопровідної інфраструктури.
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Цей день найкраще підходить для самостійної інтелектуальної роботи – зірки не сприяють активному спілкуванню. У стосунках із рідними й друзями можливі непорозуміння, тому краще уникати колективних справ.
Протягом усього дня у Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не передбачається вранці та ввечеры, однак удень очікується дрібний дощ. Метеорологи радять харків’янам не забувати про парасольки.
День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.
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