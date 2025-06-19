19.06.2025 17:25

Ігор Терехов наголосив на необхідності системного підходу до впровадження інклюзії в місті

Про важливість розвитку інклюзивного середовища Харківський міський голова Ігор Терехов говорив на зустрічі з представниками Молодіжної ради.

Відповідаючи на одне з питань, він зазначив , що інклюзія - це значно ширше поняття, ніж просто фізична доступність об'єктів, - це прийняття людей з інвалідністю суспільством, передає РЕДПОСТ.

Окремо мер зупинився на проблемах інфраструктури, зокрема метрополітену. За його словами, саме метро залишається найбільшим викликом з погляду доступності, але міська влада шукає можливості для поліпшення ситуації.

Також Ігор Терехов повідомив, що обмінювався досвідом з мером Парижа під час свого робочого візиту до Франції на Паралімпійські ігри. За його словами, навіть у французькій столиці ця проблема не вирішена повністю, однак міжнародний досвід є важливим орієнтиром у розбудові сучасного інклюзивного міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Ігор Терехов заявив, що більшість внутрішньо переміщених осіб не планують повертатися додому, а Харків став для них новим домом. Місто працює над інтеграцією ВПО, забезпеченням житлом, роботою та підготовкою до збільшення кількості мешканців.