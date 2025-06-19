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19.06.2025  17:05   Віталій Хіневич

Харківські університети потрапили до престижного рейтингу

Три університети були включені до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2026.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Quacquarelli Symonds.
 
Зазначається, що 19 червня на міжнародному саміті QS EduData Summit у Вашингтоні британська компанія Quacquarelli Symonds представила 22-й випуск флагманського рейтингу QS World University Rankings 2026.
 
Харківський національний університет радіоелектроніки зберіг позицію в групі 1201-1400.
 
Також за результатами рейтингу Каразінський університет посів позицію 781–790 у глобальному масштабі та зберіг друге місце серед українських ЗВО. Крім того, університет утримує першість серед українських університетів за співвідношенням викладачів та студентів.
 
У свою чергу Національний технічний університет «ХПІ» також посів місця у рейтингу – 1001-1200 місця.
 
QS World University Rankings є одним із найбільш авторитетних глобальних університетських рейтингів. Рівень досягнень університетів оцінюється на основі результатів комбінації статистичного аналізу діяльності навчальних закладів, аудійованих даних (зокрема інформації за індексом цитування з бази даних Scopus), а також даних глобального експертного опитування представників міжнародної академічної спільноти та роботодавців.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одинадцятикласники Київського та Салтівського районів відсвяткували випускний.
 
Тэги:  освіта, харків
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