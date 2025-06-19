19.06.2025 17:05 Віталій Хіневич
Харківські університети потрапили до престижного рейтингу
Три університети були включені до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2026.
Зазначається, що 19 червня на міжнародному саміті QS EduData Summit у Вашингтоні британська компанія Quacquarelli Symonds представила 22-й випуск флагманського рейтингу QS World University Rankings 2026.
Харківський національний університет радіоелектроніки зберіг позицію в групі 1201-1400.
Також за результатами рейтингу Каразінський університет посів позицію 781–790 у глобальному масштабі та зберіг друге місце серед українських ЗВО. Крім того, університет утримує першість серед українських університетів за співвідношенням викладачів та студентів.
У свою чергу Національний технічний університет «ХПІ» також посів місця у рейтингу – 1001-1200 місця.
QS World University Rankings є одним із найбільш авторитетних глобальних університетських рейтингів. Рівень досягнень університетів оцінюється на основі результатів комбінації статистичного аналізу діяльності навчальних закладів, аудійованих даних (зокрема інформації за індексом цитування з бази даних Scopus), а також даних глобального експертного опитування представників міжнародної академічної спільноти та роботодавців.
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