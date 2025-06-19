19.06.2025 16:40 Віталій Хіневич
Обіцяли дистанційний заробіток — залишили без грошей: у Чугуєві жінку ошукали на 61 тисячу гривень
Днями у Чугуївському районі поліція зафіксувала факт шахрайства, який стався з 36-річною місцевою мешканкою.
Жінка повідомила, що в месенджері вона отримала пропозицію дистанційного заробітку, яка полягала у виконанні завдань із бронювання готелів.
У рамках «співпраці» вона перерахувала гроші на кілька банківських рахунків на загальну суму понад 46 тисяч гривень. Спочатку зловмисники виплатили жінці за бронювання готелю близько 600 гривень. Далі – суми вкладів збільшились до 61 тисячі гривень. Проте щойно заявниця відмовилася здійснювати банківські транзакції, фігуранти зникли.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Поліція застерігає громадян: не довіряти обіцянкам швидкого заробітку в інтернеті; перевіряти роботодавця та переглядати відгуки про нього; не погоджуватися на роботу, що потребує значних матеріальних вкладень; не переказувати гроші на сторонні рахунки; не вказувати дані банківських карток у реєстраційних формах на невідомих сайтах.
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